كاسياس يتطلع بشغف لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS April 2, 2022 16:28 10:34 دقيقة قال إيكر كاسياس القائد والحارس السّابق للمنتخب الإسباني إنّه يتطلّع بشغف لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مؤكداً أنّ المونديال سيكون فرصة كبيرة للتعرّف أكثر على دولة قطر. مقابلات منتخب إسبانيا إيكر كاسياس كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:44 دقيقة تشيلسي يتلقى خسارة موجعة على ميدانه من برينتفورد 3:46 دقيقة مانشستر سيتي يتخطى بيرنلي ويستعيد الصدارة سريعاً 0:47 دقيقة ماميلودي صنداونز ينهي دور المجموعات بالصدارة 10:34 دقيقة كاسياس يتطلع بشغف لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:20 دقيقة ليفربول يتجاوز واتفورد بثنائية 1:14 دقيقة ليبرون وغالان يواجهان نافارو ودي نينو في النهائي 0:39 دقيقة إقالة محمد ماغاسوبا من تدريب المنتخب المالي 0:44 دقيقة ساوثغيت: مجموعتنا غامضة وعلينا التحضير الجيد 1:45 دقيقة فوز معنوي للنجم الساحلي والزمالك يتعادل 1:16 دقيقة جلال القادري: "سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا"