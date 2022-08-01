وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، أن استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيستضيف هذه المباراة، على أن يعقبها حفل غنائي.

سيشهد استاد لوسيل المُستضيف لنهائي مونديال #قطر2022 مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري #السعودي وبطل الدوري #المصري في 9 سبتمبر المقبل.



يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجّع 🤩



للمزيد، الرجاء زيارة 👇https://t.co/goEIIW40Qf pic.twitter.com/JiRUPyryGc — Road to 2022 (@roadto2022) August 1, 2022

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تذاكر المباراة.

وقال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة. نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دوراً هاماً خلال البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام".