كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سينطلق في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، على أن ينتهي في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ اليوم الوطني لدولة قطر.

وتقرّر إقامة المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم 21 نوفمبر على الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب البيت بمدينة الخور.

وستجرى مباريات دور المجموعات ما بين 21 نوفمبر و2 ديسمبر 2022.

وسيكون توقيت مباريات دور المجموعات على النحو التالي : 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في 3 ديسمبر 2022 إذ تلعب مباريات الدور الـ16 وربع النهائي على الساعة 18:00 و22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يتعلق بالدور نصف النهائي، سيلعب في 13 و14 ديسمبر الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيحتضن استاد خليفة المباراة الترتيبية من أجل تحديد صاحب المركز الثالث يوم 17 ديسمبر 2022.

أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 الساعة 18:00 في ملعب لوسيل.