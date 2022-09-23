واستمرت المحاكاة على مدار يومين، وشملت استاد أحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي، واستاد الثمامة، واستاد البيت، ثم استمرت حتى ملعب الجنوب، واستاد تسعة سبعة أربعة (974)، واستاد المدينة التعليمية، واستاد لوسيل، وذلك لاختبار عمليات نقل الجماهير عبر الحافلات وتدريب الطواقم على كافة مسارات البطولة والجوانب التشغيلية لخدمة آلاف المشجعين ونقلهم عبر كافة النقاط والمحطات المحددة لهم.

