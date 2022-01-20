شهد انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم، وطلب المشجعون أكثر من مليون ومئتي ألف تذكرة في أول أربع وعشرين ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وكان الإقبال الأكبر من دولة قطر ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وانكلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

هذا وتم طلب ما يزيد على مئة وأربعين ألف تذكرة للمباراة النهائية في الثامن عشر من ديسمبر المقبل في استاد لوسيل كما تم طُلب ما يزيد على ثمانين ألف تذكرة لمباراة الافتتاح.

وسيتم إخبار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه الثامن من مارس/آذار المقبل.