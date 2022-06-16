كأس العالم FIFA قطر 2022™ تنال شهادة الأيزو في إدارة الفعاليات المستدامة من قبل beIN SPORTS June 16, 2022 18:47 1:13 دقيقة حقّقت كأس العالم FIFA قطر 2022™ شهادة َ الأيزو في إدارة الفعاليّات المستدامة لتصبح أوّل بطولة تحصُل على هذا التّقدير العالميّ المرمُوق. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة شهادة مرموقة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري 0:35 دقيقة أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة برلين 1:06 دقيقة دورة كوينز: خروج فافرينكا من الدور الثاني 0:34 دقيقة البدراوي رئيساً جديداً لنادي الرجاء الرياضي 0:41 دقيقة غراثيا يشير إلى فسخ عقده مع السد بالتراضي 0:46 دقيقة عقوبات انضباطية ومالية بحق نادي القوة الجوية 1:36 دقيقة هاري كين يثمّن إقامة كأس العالم في الشتاء 0:47 دقيقة جماهير برشلونة تترقب قرارات الجمعية الاستثنائية 1:43 دقيقة كير وجد التوليفة وأودوكا يعوّل على ثقة لاعبيه