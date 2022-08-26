"كأس العالم" تحفة فنية بأنامل إيطالية من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 21:34 3:46 دقيقة مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم يتساءل العديدُ عن صانع هذه التحفةِ الفنية ... ستتعرفون في هذا التقرير على الأنامل التي كانت وراء تصميم المجسم وبالتحديد من داخل مؤسسة بيرتوني. تقارير إخبارية ميلانو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مسؤول في نابولي: المفاوضات جارية لجلب رونالدو 3:46 دقيقة "كأس العالم" تحفة فنية بأنامل إيطالية 1:10 دقيقة بوتراغينيو يثني على أنشيلوتي وبنزيمة 2:00 دقيقة ردود فعل متباينة حول قرعة برشلونة في دور المجموعات 0:51 دقيقة فيفا يرفع عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الهندي 2:33 دقيقة نفقات مرتفعة للأندية الكبرى في إيطاليا 1:18 دقيقة ناصر غانم الخليفي: سنستعد بشكل جيد لدوري الأبطال 0:31 دقيقة نيوكاسل يضمّ السويدي ألكسندر إسحاق إلى صفوفه 0:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي 2:05 دقيقة مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي