وشارك في فعالية رفع كأس العالم الأسطورتان البرازيلي ريكاردو كاكا والإسباني إيكر كاسياس.



وتشمل جولة كأس العالم إحدى وخمسين دولة ومنطقة، لتسجل خطوة نحو هدف الفيفا بزيارة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بحلول عام ألفين وثلاثين.

وتشمل الجولة لأول مرةٍ على الإطلاق جميع الدول الاثنتين والثلاثين المشاركة في البطولة لتُلهم بذلك الجماهير حول العالم من خلال تقديم تجارب استثنائية إضافةً لزيارتِها للمرة الأولى في تاريخها عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها عُمان، والبحرين، والكويت، ولبنان، كما ستزور المملكة العربية السعودية في محطتها قبل الأخيرة قبل أن تحط رحالها في الدولة المضيفة قطر.