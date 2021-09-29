وذلك عبر إرساء معايير عالمية في مجال المحافظة على البيئة، وفي إطار الخطة التي وضعتها قطر لخفض انبعاثات الكربون في الفترة التي تسبق انطلاق النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، وضع المسؤولون عشرَ طرق تم اعتمادها في ملف استضافة المونديال بهدف القضاء على الكربون، من أبرزها تقاربُ المسافات بين الملاعب، والتنقل دون رحلات طيران داخلية، وإعادة التدوير في الاستادات المونديالية، واستعمال وسائل نقل عامة حديثة إضافة إلى انشاء فنادق صديقة للبيئة وغرس الأشجار والمساحات الخضراء.

