أكد أحمد آل إسحاق مدير الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني على جاهزية دولة قطر لاستضافة المونديال بكل احترافية ومهنية عالية.

وأشار آل إسحاق إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بالأجواء القطرية تتماشى مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال كأس العالم.