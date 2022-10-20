قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم FIFA™ من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 11:44 2:50 دقيقة عدّ يضيق باتجاه الانطلاق وآفاق تتسع لتكريس الاستثناء، شهر على صافرة بداية المونديال، جاهزية قطر للبطولة لم تترك أي هامش للصدفة، روعيت التفاصيل بكاملها، قطر تكرر كل يوم جاهزيتها لهذا الحدث والآن قطر جاهزة "أيها المنتظر كن مستعدا". تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي قطر -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 3:05 دقيقة برشلونة يتطلع لتصحيح المسار من بوابة فياريال 2:26 دقيقة صراع محتدم على الصدارة بين آرسنال وآيندهوفن 0:44 دقيقة مويز يؤكد قرب عودة نايف أكرد إلى الملاعب 2:52 دقيقة خيارات عديدة للمشجعين لمتابعة منافسات كأس العالم 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح 4:05 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون 4:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ 6:32 دقيقة برشلونة يستعرض بتسعة أهداف في شباك بنفيكا 5:05 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم مواجهة القمّة أمام توتنهام