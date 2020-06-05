وذكر بيان اللجنة "أن هذا الاعلان يأتي بعد إنجاز ملعب استاد خليفة الدولي الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، واستاد الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019".

وأضاف البيان "من المقرر أن يشهد يوم الاثنين القادم بث تغطية رقمية خاصة للإعلان عن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022، والاحتفاء بالفرق العاملة في الخطوط الامامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة مواصلة العمل في بناء استادات كأس العالم قطر 2022، بوتيرة تسبق الجداول الزمنية المقررة.

وجاء إكمال العمل في الملعب وفق الجدول الزمني المحدد وقالت اللجنة في بيانها إن هذا الاعلان يأتي بعد إنجاز ملعبي خليفة الدولي والجنوب.

وبعد استضافة الملعب لمباريات المونديال وصولاً إلى الدور ربع النهائي سيظهر إسهامه المباشر في التنمية الدولية حيث ستُخفض سعة الاستاد إلى النصف وسيتم التبرع بعشرين ألف مقعد لبناء ملاعب في دول نامية للمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم.

ولن يؤثر هذا الانخفاض في الطاقة الاستيعابية على جمالية الاستاد، بل سيضفي على منحنياته العصرية شعوراً رائعاً بأن هذا المكان قد صُمم ليحتضن الجماهير بكل ود مع الاحتفاظ بأجواء الإثارة.

وذكر البيان "من المقرر الإعلان عن افتتاح ثلاثة استادات في العام 2020 استاد البيت، واستاد الريان وثالث استادات مونديال 2022 في المدينة التعليمية، على أن يكتمل العمل في الاستادات الثلاثة المتبقية قبل انطلاق البطولة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بوقت كافٍ".

ويعد استاد خليفة الدولي أول استادات المونديال جاهزية بعد خضوعه لعملية تجديد شاملة اكتملت في العام 2017. كما شهد شهر أيار/مايو 2019 استضافة استاد الجنوب لنهائي بطولة كأس الأمير، ليكون بذلك أول استاد يجري تشييده بالكامل خصيصاً لاستضافة منافسات المونديال.