قطر تشارك تحت شعار "قطر..المستقبل هو الآن" من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 11:56 3:06 دقيقة يستغل الجناح القطري مشاركته في معرض إكسبو دبي، لعرض مشوار قطر الطويل في التحضير لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك من خلال العديد من الوسائط التكنولوجية المبهرة التي نالت إعجاب زوار الجناح. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة آيو يتحدّث عن سر اندماجه السريع في فريق السد 3:06 دقيقة قطر تشارك تحت شعار "قطر..المستقبل هو الآن" 2:37 دقيقة نادي الريان يكرم معتز برشم 2:26 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين في انتظار قرار الفيفا 1:13 دقيقة سكالوني يتحدث عن سبب نجاح المنتخب الأرجنتيني 0:40 دقيقة فابينيو: "مواجهة الأوروغواي ستكون قوية" 0:55 دقيقة رانييري سيدعو لاعبيه لتناول العشاء! 0:32 دقيقة ساو باولو يقيل كريسبو ويعيّن سيني بديلاً 3:55 دقيقة سيدات تشيلسي يحققن الفوز على أرض يوفنتوس 0:28 دقيقة ميلان يتعاقد مع المخضرم ميرانتي لتعويض غياب مانيان