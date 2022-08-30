ويلبي مشروع توسعة قرية بروة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمساحات التجارية والإدارية حيث قامت المجموعة العقارية بإضافة مبنى بمواصفات وجودة عالمية، وتحتوي هذه التوسعة على إحدى وسبعين وحدة تجارية إلى جانب مئة وسبع وسبعين شقة سكنية بمساحات متنوعة بالإضافة إلى هايبر ماركت، قرية بروة التي تمتد على أرض مساحتها أربعمئة ألف متر مربع تتميز بموقع استراتيجي قريب من مختلف المرافق وسيساهم مشروع التوسعة في تلبية احتياجات وتطلعات زوار ومشجعي مونديال قطر الذين سيعيشون في الوكرة والمناطق المجاورة.

