قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 13:28 7:34 دقيقة لن تتم مناداة المنتخب الألماني لكرة القدم بمنتخب المانشافت مرة أخرى، بقرار رسمي من الاتحاد الألماني للعبة، أسباب وظروف القرار في سياق هذا التقرير. تقارير إخبارية منتخب ألمانيا كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا