وقالت الغرفة في بيان إنه بات ممكنا الدخول المؤقت بصفة استثنائية للمعدات المهنية خلال المونديال بعد موافقة الهيئة العامة للجمارك على توصية لها بقبول دفتر الإدخال المؤقت، مشيرة إلى أنها ستقوم بضمان الرسوم الجمركية على هذه المعدات، وأكد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن سماح الهيئة العامة للجمارك بالإدخال المؤقت للمعدات المهنية ستكون له مساهمة كبيرة في إنجاح المونديال وتسهيل نقل فعاليات هذا الحدث الرياضي العالمي إلى مختلف دول العالم.

