قادة المشجعين العُمانيين يواصلون تحضيراتهم September 24, 2022 17:41 3:44 دقيقة يواصل قادة المشجعين العُمانيين تحضيراتهم واستعداداتهم للمشاركة في تسهيل حركة الجماهير العُمانية وغيرها في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ويتواصل القادة الأربعةُ مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بهدف ضمانِ توفير الأمن والسلامة للجماهير القادمة إلى قطر. عُمان كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما 3:44 دقيقة قادة المشجعين العُمانيين يواصلون تحضيراتهم 1:29 دقيقة غيلبرتو يثني على اختيارات تشي تشي 3:09 دقيقة انطلاق الجولة الترويجية لكأس العالم في قطر 0:54 دقيقة سولير متفائل بحظوظ منتخب إسبانيا في مونديال قطر 0:49 دقيقة اختتام البرنامج التدريبي المتكامل لقوة الاحتياط 0:45 دقيقة برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعيه كوندي وأراوخو 0:39 دقيقة منتخب البرتغال يبحث عن نتيجة جيدة أمام التشيك