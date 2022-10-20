وأضاف المدرب الفرنسي: "ستكون لدينا كأس عالم مدمجة لأول مرة ووجود 32 منتخباً في نفس المدينة وكونهم قريبون من بعضهم والحصول على فرصة الاحتفال بكرة القدم سوياً تشكل فرصة فريدة من نوعها لإظهار إلى أي مدى يمكن لكرة القدم أن تكون عظيمة وكيف يمكنها الإسهام في عالم أفضل. هذا شيء أتوقعه وأتمنى أن أكون محقاً في هذا الصدد".

