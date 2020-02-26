فينغر: "قطر ستكون جاهزة لاستضافة مونديال 2022" February 26, 2020 08:00 0:24 دقيقة عبّر الفرنسي أرسين فينغر رئيس لجنة تطوير كرة القدم في الاتّحاد الدولي للعبة عن ثقته بأن دولة قطر ستكون جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022 قبل الموعد المحدّد. وأشار فينغر إلى أنّه يشعر بأن الحدث قريب نظراً لتسارع إنجاز مشاريع المونديال. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة يوفنتوس وليون - البث المباشر 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة 1:03 دقيقة ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس 0:49 دقيقة مانشستر سيتي يطعن رسمياً على عقوبته الأوروبية 11:22 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة أنس جابر .. بهذه الطريقة سأفوز على بليسكوفا 1:16 دقيقة بداية قوية لنادال في بطولة أكابولكو المكسيكية 1:40 دقيقة ليبرون يتفوّق على زايون وباكس يحقق الفوز الـ50 0:32 دقيقة سانشيز: "مهمة المدربين ستكون أسهل في مونديال 2022" 0:59 دقيقة إمكانية إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا !