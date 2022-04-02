وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة أربع مباريات فبالإضافة إلى مباراة هولندا والسنغال ستقام مباراة قطر الدولة المستضيفة والإكوادور في إطار المجموعة الأولى أيضاً إضافة إلى مباراتي إيران وإنكلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي (ويلز مع الفائز من أوكرانيا وإسكتلندا) مع أميركا وذلك في المجموعة الثانية.

وستستمر مباريات الدور الأول حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2022 وستختتم بمواجهات صربيا وسويسرا والكاميرون والبرازيل ضمن المجموعة السابعة إضافة إلى غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية والبرتغال ضمن المجموعة الثامنة.

الأدوار الإقصائية

سينطلق الدور ثمن النهائي من مونديال قطر يوم السبت الثالث من كانون الأول/ديسمبر وسيستمر لمدة أربعة أيام، فيما سينطلق الدور ربع النهائي يوم الجمعة التاسع من كانون الأول/ديسمبر، وسيستمر لمدة يومين.

وسيجرى الدور نصف النهائي على مدار يومين أيضاً وسيبدأ يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ديسمبر.

مباراة تحديد المركز الثالث ستقام وبحسب الجدول المعلن يوم السبت 17 كانون الثاني/ديسمبر 2022.

وأخيراً ستقام المباراة النهائية في المونديال يوم الأحد 18 كانون الثاني/ديسمبر وسيستضيفها إستاد لوسيل.

جدول المباريات الكامل

جدول مباريات المجموعة الأولى

جدول مباريات المجموعة الثانية

جدول مباريات المجموعة الثالثة

جدول مباريات المجموعة الرابعة

جدول مباريات المجموعة الخامسة

جدول مباريات المجموعة السادسة

جدول مباريات المجموعة السابعة

جدول مباريات المجموعة الثامنة