

وقال يوهانيس هولز مولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التليفزيونية الألمانية إن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتعمل التقنية على تحديد لحظة تمرير الكرة بدقة ورسم خطوط تُظهر موقع اللاعب المتقدم الذي يستلم الكرة لتوضيح ما إذا كانت هناك حالة تسلل أم لا.

وقال هولز مولر إن فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد.

