"فيفا" و"أريدُ" يطلقان خدمة "الوايفاي" في الحافلات الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 11:15 2:27 دقيقة أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع شركة الاتصالات "أريدُ" خدمة "الوايفاي" في جميع الحافلات الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة بيليرين يعود للمشاركة في التمارين الجماعية لبرشلون 2:52 دقيقة ريال مدريد "المرصع بالذهب" يحل ضيفاً على إلتشي 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد × توتنهام...مباراة في الذاكرة 2:29 دقيقة ليفربول يستضيف وست هام وعينه على النقاط الثلاث 1:09 دقيقة مالذي تغيّر في توتنهام منذ قدوم لوريس؟ 2:02 دقيقة وديع الجريء في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:00 دقيقة متحف الفيفا ينظّم معرضًا في مهرجان المشجعين 3:57 دقيقة صدام كروي مرتقب بين يونايتد وتوتنهام 2:27 دقيقة توفير خدمة "الوايفاي" في حافلات المونديال 4:13 دقيقة NBA - ووريرز وسلتيكس يقصّان شريط الموسم بالفوز