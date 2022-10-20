فيرنانديز يتحدث عن جاهزية الديوك لكأس العالم من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 20:14 4:31 دقيقة تحدث اللاعب الدولي الفرنسي السابق لويس فيرنانديز عن جاهزية المنتخب الفرنسي حامل اللقب لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 مشيراً إلى أن الثبات في القمة ليس أمراً سهلاً. كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:31 دقيقة فيرنانديز يتحدث عن جاهزية الديوك لكأس العالم 3:34 دقيقة استعدادات التحكيم القطري لمونديال قطر 2:32 دقيقة آمال الأرجنتينيين معقودة على فوز منتخبهم باللقب 0:37 دقيقة فينغر متحمس جداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:27 دقيقة السهلاوي يتحدّث عن جاهزية المنتخب السعودي 2:13 دقيقة استوديو beIN SPORTS من كورنيش الدوحة 1:21 دقيقة باتيستوتا: "النسخة المقبلة ستكون الأفضل" 0:46 دقيقة منتخب السعودية يواصل تحضيراته لبطولة قطر 2022™ 0:54 دقيقة خوليت: قطر 2022™ سيحظى بأداءٍ فني جيد من اللاعبين 3:37 دقيقة كاكا يقود تشكيلة beIN SPORTS لتغطية "قطر 2022™"