فن في الصحراء...ما ينتظر زوار قطر في المونديال من قبل beIN SPORTS October 15, 2022 10:19 0:53 دقيقة قال عبد الرحمن آل إسحاق، مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر إن وجود أعمال فنية في الصحراء أمر غير مألوف عالمياً، لكنْ بمجرد وصول الشخص إلى قطر سيَتسنَى له رؤية ذلك طوال رحلته. تقارير إخبارية متاحف قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مواجهة مثيرة بين أتلتيك بيلباو وأتليتيكو مدريد 0:32 دقيقة إشبيلية لتَصحيحِ مساره من بوابة ريال مايوركا 3:08 دقيقة قمّة مرتقبة بين توتنهام وإيفرتون 0:53 دقيقة فن في الصحراء...ما ينتظر زوار قطر في المونديال 0:36 دقيقة أليغري: وضعية يوفي لا تشكل تحدياً شخصياً لي فقط 1:13 دقيقة ميسي جاهز لمواجهة مارسيليا في انتظار التأكيد 1:41 دقيقة ميندي وتشواميني يتحدّثان عن الكلاسيكو 1:54 دقيقة كاكا يتحدّث عن مواجهة الكلاسيكو 0:40 دقيقة كونتي يشدد على جاهزية توتنهام قبل مواجهة إيفرتون 0:23 دقيقة هاتريك "زيزو" يقود الزمالك إلى دور المجموعات