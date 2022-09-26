الفعالية التي ستقام خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من ديسمبر المقبل بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ستحمل عنوان الهجن وكأس العالم، وستهدف إلى تعريف جماهير العالم برياضة الهجن التي مارسها الآباء والأجداد في المنطقة العربية، وإبراز دورها في حياة أهل الخليج والدول العربية عبر العصور.

