وقال تشلسي في بيان الثلاثاء إن "نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية لفخذه"، مضيفاً "زار لاعب الوسط اخصائياً في القسم الطبي للنادي من أجل البحث بخياراته المتعلقة بعملية تعافيه، وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو لعملية جراحية من أجل إصلاح الضرر".

وتابع "بعد عملية جراحية ناجحة، من المتوقع الآن أن يغيب نغولو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر".

وغاب كانتي عن النادي اللندني منذ خروجه مصاباً في العضلة الخلفية للفخذ ضد توتنهام في آب/أغسطس الماضي.

وسيكون غياب كانتي عن تشكيلة الديوك مؤثراً جداً في خط وسط المنتخب الفرنسي الذي سيفتقد ربما أيضاً لخدمات لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا الذي عاود جزئياً التمارين الجماعية مع فريقه وقد لا يتماثل للشفاء في وقت قريب، مع العلم بأن كانتي وبوغبا ساهما بشكل كبير في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا وسيشكل غيابهما ضربة قوية للمدرب ديدييه ديشان.

وسيعلن ديشان تشكيلته للنهائيات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.