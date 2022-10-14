فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 11:04 1:00 دقيقة أكدت فالنتينا لوسا مالكة مؤسسة "جي دي إي بيرتوني" الإيطالية التي تصنع نسخة جديدة من كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات بالتنسيق مع الفيفا أن مهمة صناعة الكأس ليست بالسهلة فهي تمر بمراحل متكررة للوصول إلى النتيجة المرغوبة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم 1:09 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص" 2:22 دقيقة تونس وقطر يتعادلان ودياً 0:52 دقيقة دولة قطر تتسلم رسميًا علم بطولة العالم للجودو 2:05 دقيقة مورينيو: "النقطة أمام بيتيس أبقتنا على قيد الحياة" 4:03 دقيقة ريال سوسييداد يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 3:56 دقيقة وست هام يتخطى دور المجموعات 4:36 دقيقة "يونايتد" يتنزع فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا 1:03 دقيقة إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم