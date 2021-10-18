غاودينز يؤكد أن الاتفاقية مع قطر تسعى لإقامة كأس عالم صحي October 18, 2021 21:34 0:42 دقيقة قال غاودينز سيلبرشميت مدير برنامج الصحة والشراكات متعددة الأطراف، لدى منظمة الصحة العالمية إنّه فخورٌ جداً بانضمام دولة قطر إلى هذه الشراكة، مؤكداً أنّ الاتفاقية تسعى لإقامة كأس عالم صحي. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة لاكازيت يأمل تصحيح الأخطاء في المستقبل 1:11 دقيقة أرسنال يخطف التعادل من كريستال بالاس 0:49 دقيقة سيميوني يمتدح ليفربول ويعوّل على دور الجماهير 0:42 دقيقة غاودينز: الاتفاقية مع قطر تسعى لإقامة مونديال صحي 0:28 دقيقة ريال بيتيس ينتصر بصعوبة على ألافيش 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 0:37 دقيقة اليويفا يعاقب إنكلترا بخوض مباراة واحدة دون جماهير 0:36 دقيقة قبول استقالة الغايب وتشكيل لجنة مؤقتة بقيادة سرحان 0:50 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة لايبتسيتش 1:10 دقيقة عمدة لندن يتحدث عما حدث في نهائي يورو 2020