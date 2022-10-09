اللجنة أكدت أن كورنيش الدوحة سيشهد أضخم العروض العالمية للعروض المائية، المتزامنة مع المؤثرات الصوتية والبصرية ، لتضفي المزيدَ من الإثارة والمتعة لتجربة الجماهير خلال الحدث المرتقب، و أوضحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، أن عددَ العروض سيصل إلى سبعة عروض مائية بصرية بصفة يومية بداية من يوم الافتتاح في العشرين من نوفمبر القادم ، وحتى ختام الحدث في الثامن عشر من ديسمبر.

