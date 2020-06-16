عبد اللطيف الخال: العاملون في القطاع الصحي هم أبطال حقبة كورونا من قبل beIN SPORTS June 16, 2020 11:42 9:02 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة أبو تريكة: قطر استثمرت في البشر وليس في الحجر 3:10 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 31 4:08 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 1:22 دقيقة ليفانتي يجبر إشبيلية على اقتسام النقاط 4:58 دقيقة الذوادي يتحدث عن جاهزية استاد المدينة التعليمية 1:22 دقيقة إنفانتينو: "كرة القدم ستعود بشغف أكبر" 1:51 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 0:43 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية 3:57 دقيقة ريال سوسييداد يتعادل مع أوساسونا 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يغادر بطولة "أدريا تور" الاستعراضية