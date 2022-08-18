وتعرّض الدولي المكسيكي لكسر وتمزّق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التدريبات ونُقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف ليتبيّن بعدها أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن المونديال المقبل وعن الملاعب لأشهر طويلة.
ضربة موجعة للمنتخب المكسيكي قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
وتعرّض الدولي المكسيكي لكسر وتمزّق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التدريبات ونُقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف ليتبيّن بعدها أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن المونديال المقبل وعن الملاعب لأشهر طويلة.
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