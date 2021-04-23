في مقابلة حصرية مع قنواتنا أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه رأى بنفسه كيف تقوم دولة قطر بعمل كبير، في ما يتعلق بتحسين أوضاع العمال.

وقال السلوفيني إن الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ تسير بشكل رائع.

كما أعرب تشيفرين أيضاً عن سعادته بالتعاون الأخير بين الاتحادات الأوروبية والاتحاد القطري لكرة القدم.

وصرّح رئيس الـ"يويفا": "لقد كنت في شهر يناير الماضي في دولة قطر ورأيت كيف أن الاستعدادات رائعة. أنا فخور جدا أيضا لأن الاتحادات الأوروبية تعاونت مؤخرا مع الاتحاد القطري لكرة القدم وسيقدمون كل شيء لهم".

لا تفوّت مشاهدة المقابلة الحصرية مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كاملةً اليوم الجمعة، على الساعة 9:15 مساءً بتوقيت غرينيتش، 00:15 بتوقيت مكة المكرمة على قناة "beIN SPORTS 1 PREMIUM".