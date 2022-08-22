وجاءت إصابة فاينالدوم خلال تدريب لفريقه روما الذي أعلن أن الإصابة كانت في الساق اليمنى، من دون تحديد فترة غيابه، مضيفاً أنه سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الأيام المقبلة.

هذا وأشارت مصادر إلى أن غياب اللاعب البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما قد يمتد ثلاثة أشهر، ما يعني إمكانية غيابه عن الظهور مع هولندا خلال مونديال قطر، والذي يلعب فيه المنتخب البرتقالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك قطر المستضيفة والسنغال والإكوادور.



من جهته دعم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الإثنين لاعب وسطه الجديد الهولندي.

كتب مدرب روما "في بعض الأحيان قد تكون كرة القدم سيئة. في غضون أسبوعين فقط، أصبح +جيني+ (فينالدوم) واحداً منا. لسوء الحظ، في حادث مؤسف للغاية تعرض لإصابة خطيرة من شأنها أن تمنعه من اللعب لفترة طويلة".

وأضاف "ليست كرة القدم فقط هي التي يمكن أن تكون قذرة في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الناس قذرين أيضاً... أولئك الذين بدأوا الشائعات بأن شاباً رائعاً مثل فيليكس قد يكون مسؤولاً عما حدث هم حثالة حقيقية".

ودعا "مو" فريقه روما إلى خوض مباراته الإثنين أمام كريمونيزي ضمن منافسات المرحلة الثانية من "سيري أ" من أجل هذين اللاعبين.

وتعرض اللاعب الهولندي، البالغ 31 عاماً والذي وصل إلى العاصمة روما قبل أسبوعين معاراً من باريس سان جرمان الفرنسي، لهذه الإصابة القاسية قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 تشرين الثاني/نوفمبر - 18 كانون الأول/ديسمبر)، ما يثير التساؤلات حول قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في النهائيات.

ولم يعلن روما عن الوقت المتوقع الذي سيغيب فيه فاينالدم، ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام المحلية من المتوقع اتخاذ قرار في غضون أيام قليلة بشأن ما إذا كانت العملية ضرورية أم لا، بعد مناقشات مع المتخصصين بين كل من النادي الإيطالي، سان جيرمان والمنتخب الهولندي.



