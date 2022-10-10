شركة "أريدُ" تكشف عن شريحة هيّا المجانية لزوار كأس العالم من قبل beIN SPORTS October 10, 2022 18:41 3:14 دقيقة كشفت شركة "أريدُ" للاتصالات عن شريحة هيّا المجانية التي سيحصل عليها الزائرون إلى دولة قطر بداية من الأول من نوفمبر المقبل, حيث ستزيد في تميز تجربة حضورهم لكأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي أوريدُوو -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تدشين المركز الطبي للجنة أمن وسلامة المونديال 3:14 دقيقة أريدُ تكشف عن شريحة هيّا المجانية لزوار المونديال 2:01 دقيقة ليكرز يهزم ووريورز استعداداً للموسم الجديد 2:14 دقيقة أورلاندو سيتي يصعد إلى الأدوار الإقصائية 0:47 دقيقة ديبالا مهدد بالغياب عن مونديال قطر 2022 0:29 دقيقة ميسي يغيب عن باريس سان جيرمان أمام بنفيكا 0:47 دقيقة الإعلان عن تصاريح دخول لحاملي بطاقة هيّا 0:48 دقيقة إشادة أمريكية بقدرات قطر على تنظيم الأحداث الكبرى 0:56 دقيقة انتهاء تركيب أكبر شاشة لنقل المباريات على الكورنيش 0:36 دقيقة أتليتيكو يعلن انتقال غريزمان لصفوفه بشكل نهائي