وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للاستفادة من حقوق إنتاج سلع مستوحاةٍ من الاستادات المونديالية الثمانية، مثل مجسمات على هيئتها، وغيرُها الكثير من المنتجات المميزة التي ستتوفر خلال فعاليات الكورنيش طوال مدة البطولة، وعلى متن السفن السياحية التي سترسو على شاطئ العاصمة القطرية الدوحة..

