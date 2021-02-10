سيزار منبهر بالتطورات الكبيرة التي حصلت في قطر من قبل beIN SPORTS February 10, 2021 14:27 1:43 دقيقة قال حارس مرمى منتخب البرازيل سابقا جوليو سيزار إنه لاحظ التطورات الكبيرة التي حصلت في قطر وإصرار الحكومة القطرية على الانتهاء من البنية التحتية في أسرع وقت ممكن لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات جوليو سيزار كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة سيزار منبهر بالتطورات الكبيرة التي حصلت في قطر 0:44 دقيقة مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية 0:44 دقيقة الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية 1:15 دقيقة ماتشيرانو يثني على الإجراءات الخاصة بالتنظيم 1:22 دقيقة كاكا سعيد بالعودة التدريجية للجماهير 0:47 دقيقة موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً 0:44 دقيقة نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست 2:47 دقيقة نتس يسقط مجدداً وجاز يواصل تألقه 3:17 دقيقة دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس 0:43 دقيقة إيطاليا تستضيف مباراة أرسنال وبنفيكا