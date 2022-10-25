وقال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: "تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد إلا أنه تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأضاف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: "تجمع استضافة كأس العالم بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي، إنها باختصار مناسبة نظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية".

وأوضح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر حالياً أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة ينخرط فيها القطريون والمقيمون جميعا، قائلاً : "لنواصل العمل كل من موقعه لرفع اسم الوطن عاليا ولنفتح أذرعنا للترحيب بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم".

وأضاف سمو أمير دولة قطر أن دولاً شقيقة وصديقة وضعت مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا وهذه أصلاً من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات وتجمع ولا تفرق فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع.

