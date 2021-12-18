ساوثغيث يتحدث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 09:21 1:13 دقيقة قال غاريث ساوثغيث مدربُ المنتخب الإنكليزي إنه يطمح لخوضِ الأدوار المتقدمة في مونديال قطر مؤكداً أن العرسَ الكروي العالمي المقبل سيكون تجربة مميزة للمشجعين الذين سيكتشفون ملاعبَ باهرةً ويحظون بفرصة اكتشافِ ثقافات متنوعة. المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة رابح ماجر يشيد بالمستوى الفني لكأس العرب 0:44 دقيقة التمياط يدعو الجميع لزيارة قطر ومشاهدة المونديال 0:43 دقيقة تتويج جديد لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 1:13 دقيقة ساوثغيث يتحدث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة مباراة مميزة بين أساطير العالم وأساطير العرب 0:38 دقيقة بعثة الأهلي المصري تحط الرحال في الدوحة 5:43 دقيقة 365 يوماً على نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:00 دقيقة إيقاف مباراة باريس وليون في كأس فرنسا بسبب الشغب 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر