سانشيز: "مهمة المدربين ستكون أسهل في مونديال قطر 2022" February 26, 2020 08:54 0:32 دقيقة أكّد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم أن مهمة المدربين ستكون أسهل في كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك بالنّظر لقرب المسافات بين جميع الملاعب. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة مانشستر سيتي يطعن رسمياً على عقوبته الأوروبية 11:22 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة أنس جابر .. بهذه الطريقة سأفوز على بليسكوفا 1:16 دقيقة بداية قوية لنادال في بطولة أكابولكو المكسيكية 1:40 دقيقة ليبرون يتفوّق على زايون وباكس يحقق الفوز الـ50 0:32 دقيقة سانشيز: "مهمة المدربين ستكون أسهل في مونديال 2022" 0:59 دقيقة إمكانية إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا ! 0:50 دقيقة الاتحاد العراقي يتراجع عن قراره بمنع حضور الجماهير 0:28 دقيقة لامبارد يعترف بأحقيّة بايرن ميونيخ بالفوز 0:24 دقيقة فينغر: "قطر ستكون جاهزة لاستضافة مونديال 2022"