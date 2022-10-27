سامورا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة من نوعها من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 15:16 1:46 دقيقة أكدت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة من نوعها مضيفة أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق العمال. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي فاطمة سامورا -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة نادي الوحدات سيواجه الفيصلي في إربد 0:36 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي والزمالك 0:27 دقيقة ماري سيغيب عن الملاعب لقرابة شهرين 8:13 دقيقة المنتخب القطري سيشارك في الكأس الذهبية 3:12 دقيقة ريال مدريد يحفظ ماء وجه الليغا أوروبياً 2:35 دقيقة برشلونة.. متاعب اقتصادية بسبب دوري الأبطال 2:26 دقيقة لونس لمواصلة تقديم عروضه الجيدة من بوابة تولوز 1:15 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي بطولة "نيو جيزة" 0:48 دقيقة لاعبة برشلونة كالدينتي تسجل هدفاً من منتصف الملعب 2:49 دقيقة دونتشيتش يعمق جراح نتس