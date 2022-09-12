سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022 من قبل beIN SPORTS September 12, 2022 15:50 1:45 دقيقة في مقابلةٍ مع beIN SPORTS، أشادت سفيرة كأس العالم FIFA قطر 2022™، المصرية سارة عصام لاعبة نادي ستوك سيتي، بالخطط الموضوعة لإمتاع الجماهيرِ في كأس العالم المقبلة مؤكّدة ً أنّ ملاعبَ البطولة تبدو في أعلى مستوى. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022 0:41 دقيقة كانتي يرفض العرض الأول من تشلسي لتجديد عقده 0:55 دقيقة توخيل يبدي حزنه بعد انتهاء تجربته مع تشلسي 0:39 دقيقة وولفرهامبتون يعلن التعاقد مع دييغو كوستا 0:50 دقيقة عودة حكيم زياش إلى تشكيلة المنتخب المغربي 0:31 دقيقة رابطة كرة القدم الإنكليزية تعلن عودة المنافسات 0:57 دقيقة إطلاق بطولة مشوّقة للمشجعين خلال كأس العالم