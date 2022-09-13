سابقة تاريخية للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 13, 2022 15:01 2:50 دقيقة لأول مرة في تاريخ كأس العالم سيشرف على تدريب المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مدربون محليون. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة اختتام المنتدى الوطني لحقوق الإنسان خلال المونديال 0:44 دقيقة سوسييداد يخسر جهود مهاجمه صادق عمر لفترة طويلة 2:50 دقيقة سابقة تاريخية للمنتخبات الإفريقية في المونديال 0:49 دقيقة سفراء إرث قطر يشيدون باستاد لوسيل المونديالي 0:42 دقيقة تقارير - أزمة غريزمان على وشك الانتهاء 0:49 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع الحارس السويسري ياكوبوفيتش 1:23 دقيقة بوتر يقود أول حصة تدريبية لتشلسي 0:42 دقيقة عودة الخزري وبراون والسخيري إلى قائمة تونس 0:36 دقيقة المنتخب السنغالي يفقد جهود بونا سار في المونديال 0:47 دقيقة الاتحاد الويلزي يمدد عقد مدرب المنتخب روب بيج