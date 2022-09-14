وحرصت اللجنة العليا على تنظيم جولات لسكان المناطق التي تحتضن صروح المونديال الثمانية، وعقد لقاءات تناولت كافة استفسارات السكان المتعلقة بأماكن الإقامة، وتذاكر المباريات، ووسائل النقل، وطلبات الحصول على بطاقة هيا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع في التحضير للحدث المرتقب.

