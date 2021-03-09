وكانت الزيارة مشمولة بحضور عدد من ذوي الإعاقة والذين يمثلون جمعيات ونوادٍ محلية وغيرهم والذين تجولوا حول معظم مرافق الملعب على غرار دورات المياه والمصاعد ومداخل الملعب وطرق الانتقال من مواقف السيارات إلى داخل الملعب للجلوس في الأماكن الخاصة بهم، وسيتم رفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا لدراسة نقائص والعمل على حلها في الفترة المقبلة.

