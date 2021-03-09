وكانت الزيارة مشمولة بحضور عدد من ذوي الإعاقة والذين يمثلون جمعيات ونوادٍ محلية وغيرهم والذين تجولوا حول معظم مرافق الملعب على غرار دورات المياه والمصاعد ومداخل الملعب وطرق الانتقال من مواقف السيارات إلى داخل الملعب للجلوس في الأماكن الخاصة بهم، وسيتم رفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا لدراسة نقائص والعمل على حلها في الفترة المقبلة.
زيارة تجريبية لأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ملعب البيت المونديالي
وكانت الزيارة مشمولة بحضور عدد من ذوي الإعاقة والذين يمثلون جمعيات ونوادٍ محلية وغيرهم والذين تجولوا حول معظم مرافق الملعب على غرار دورات المياه والمصاعد ومداخل الملعب وطرق الانتقال من مواقف السيارات إلى داخل الملعب للجلوس في الأماكن الخاصة بهم، وسيتم رفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا لدراسة نقائص والعمل على حلها في الفترة المقبلة.
تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™