عدد الرحلات سيرتفع إلى اثنتين وأربعين أسبوعياً عوضاً عن اثنتي عشرة، وذلك انطلاقاً من الأول من نوفمبر المقبل وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر.

يأتي ذلك سعياً إلى تسهيل عملية تدفق جماهير ومشجعي المونديال القادمين إلى قطر من تركيا أو مروراً بها.