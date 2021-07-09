قال نجم الكرة الإيطالية السابق جانفرانكو زولا إنه استمتع بالعديد من الأماكن في دولة قطر بعد قدومه إلى تدريب العربي في العام 2015.

وفيما يتعلّق بالمرافق الموجودة، أكد أنه من الصعب مشاهدة تكنولوجيا أفضل في بلدان أخرى من العالم.

وقال زولا: "جئت إلى قطر في العام 2015 عندما درّبت فريق العربي. وقد أحببت البلد بعد قدومي إليه لاحتوائه على بيئة جيدة للعمل. كانت سيلاين إحدى الأماكن التي استمتعت فيها كثيراً، فهي تذكرني بمسقط رأسي بجزيرة سردينيا. كما استمتعت بسوق واقف والكورنيش".

وأضاف: "أحببت هذا الملعب الذي سيستضيف كأس العالم لأنه رائع ومن الممكن أن يوفر التبريد. كما أنني علمت أن شبكة تصريف المياه تحت العشب تعمل على نحو جيد. لا أعتقد أننا سنشاهد تكنولوجيا أفضل في مكان آخر".

