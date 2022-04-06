رونالد كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 09:51 0:46 دقيقة أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأربعاء أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد كأس العالم FIFA قطر 2022™. رونالد كومان لويس فان غال المنتخب الهولندي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة كيريوس يبلغ الدور الثاني 0:42 دقيقة الفيفا سيناقش الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري 0:35 دقيقة ديبورتيفو كالي يهزم بوكا جونيورز 1:09 دقيقة يد تصافح وأخرى تصفع! 2:30 دقيقة بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على فياريال 2:30 دقيقة مواجهة ثأرية لريال مدريد أمام تشيلسي 2:33 دقيقة تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة ريال مدريد 1:32 دقيقة إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال 1:27 دقيقة ألبيول: "الفوز على بايرن ليس مستحيلاً" 2:42 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يفشل في بلوغ الـ"بلاي أوف"