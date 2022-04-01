رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 11:20 0:51 دقيقة قال مدرب المنتخب السعودي إيرفي رونار إنه يرغب في مواجهة المنتخب الفرنسي بلده الأم وحامل اللقب مهنئا في الوقت نفسِه في تصريحات لـbeIN SPORTS المنتخب المغربي بعد تأهله للمونديال. كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي 2:06 دقيقة مونديال قطر قد يكون الأخير للنجمين ميسي ورونالدو 1:01 دقيقة داليتش سيكون سعيداً إذا تواجهت كرواتيا مع قطر 0:31 دقيقة ديل بييرو: "جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن" 0:57 دقيقة ماتيوس: "الأجواء ستكون رائعة خلال المونديال" 2:44 دقيقة ترقب كبير لقرعة المونديال في العاصمة الدوحة 3:51 دقيقة سيدات ليون يبلغن نصف نهائي دوري الأبطال