هُمام كدر - لوسيل

ويعدّ ملعب "لوسيل" ثامن الاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وأشرف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الكشف عن تصميم ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرجاً.

كما حضر الحفل ثلة من زعماء الدول الشقيقة والصديقة فضلاً عن شخصيات رياضية مرموقة.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه تم إنجاز 30% من الملعب الذي يجسد في تصميمه أصالة الثقافة العربية والقطرية.

مرحلة جديدة متقدمة

وأكد الذوادي أن قطر تشهد مرحلة جديدة من تحضيرات بطولة كأس العالم بالاشتراك مع الفيفا وذلك لتحقيق حلم المنطقة في استضافة أول مونديال في الشرق الأوسط.

كما أشار الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العمل يمضي بجهد جماعي من كافة مؤسسات الدولة "جهد أثمر في تعزيز القدرات، وتوطين الخبرات في مجال الرياضة".

وقال الذوادي إن التحضير واجه العديد من التحديات، وتقدم له العديد من المبادرات المحلية والعربية "آخرها 300 ألف متطوع من أبناء المنطقة وقارة آسيا أبدوا رغبتهم في العمل ضمن كأس العالم".

فرصة للاندماج والحوار

وأضاف: "على بعد أربع سنوات من استضافة المونديال، قطعت قطر شوطاً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، سواء في مشروع الريل أو مشاريع الطرق السريعة أو مطار حمد بالإضافة لمشاريع الاستادات التي تستمر أعمال البناء في 7 منها وستسلم مع نهاية عام 2020 من بينهما ستاد لوسيل الذي يتقدم العمل فيه بوتيرة متسارعة".

يستوحي الاستاد تصميمه من الثقافة العربية عامة والقطرية الإسلامية على وجه التحديد، حيث يدمج التصميم بين عنصرين من عناصر الحياة العربية المعروفة حتى يومنا هذا بالفنون المعمارية والحرف اليدوية الجميلة، هما الفانوس والإناء النحاسي المزخرف يدوياً بدقة عالية.

الذوادي أكد أنه رغم جمال المنشآت واتقانها، إلا أن جوهر رؤية قطر في هذه البطولة؛ هو بناء الانسان وتطوير قدراته، وسنواصل جهودنا لكي يكون هذا الحدث فرصة لاندماج شعوب العالم في وقت أصبح الحوار هو الحل الوحيد لما نشهده من انقسامات ونزاعات، وليكون محطة بارزة تحفظه ذاكرة قطر والمنطقة كفرصة أحسن استغلالها".

استوحي تصميم هذا الاستاد الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، كما يعكس النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي وجدت في أرجاء العالم العربي وفي المتاحف وصالات المعروضات الفنية في مختلف أنحاء العالم.

تعرفوا على لوسيل المدينة

أما بالنسبة لمنطقة لوسيل التي أضحت مدينة عصرية نموذجية، فقد اكتسبت اسمها من نبات محلي يطلق عليه أهل قطر اسم الوسل. ولعل أهميتها ومكانتها لدى القطريين أنها احتضنت الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس الدولة، في أوائل القرن الماضي.

إضافة إلى أن لوسيل عبر تاريخها كانت معلماً ظاهراً للبحارة الذين يبحرون في خليج العرب من خلال منارة مرتفعة على ساحلها خلدتها كتب الرحالة والمصادر التاريخية.

يعتبر مشروع مدينة لوسيل أكبر مشروع عقاري في قطر، وقد اكتمل 90% من أعمال البنية التحتية فيه، وتبغ مساحة المدينة 38 كم مربع، (اليايسة والمياه)، وسيتألف المشروع عند اكتماله من 19 حي. عدد السكان المتوقع 270 ألف، وعدد الوحدات السكنية المتوقعة 65 ألف وحدة سكنية.

ويأتي ستاد لوسيل بتصميمه الفريد ليكون منارة عصرية وقلب نابض لمدينة المستقبل.

بدأ العمل في ستاد لوسيل قرب نهاية عام 2016، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2020.

يأتي ستاد لوسيل مكملاً لـ8 ستادات مستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، استادات جسدت الهوية القطرية والعربية، فمن خيمة عربية تقليدية في ستاد البيت بمدينة الخور إلى ستاد الثمامة المستلهم تصميمه من القحفية التقليدية التي يرتديها الرجال في قطر والمنطقة وصولاً لستاد لوسيل الذي يستلهم تصميمه من الأواني الإسلامية المنقوشة يدوياً.



تم تركيب العمود الرئيسي رقم 24 الداعم لواجهة الاستاد، وفي هذه الأثناء تستمر أعمال الخرسانة الرئيسية في كافة أنحاء الاستاد وصولاً للطابقين الخامس والسادس في الجهتين الشرقية والغربية، حتى وصل ارتفاع هيكل الاستاد إلى 80 م، كما بدأت أعمال تركيب الهيكل الفولاذي في الجهة الغربية من الاستاد، بالإضافة إلى تركيب الجدران الداخلية.



ستاد لوسيل بعد المونديال

وقال تميم العابد مدير مشروع ستاد لوسيل إنه بعد إسدال الستار على مونديال قطر سوف يتم تحويل ملعب لوسيل إلى مرافق خدمية تلبي احتياجات السكان مثل المدارس والمقاهي والمتاجر والعيادات الطبية، والمرافق الرياضية.



علاوة على ذلك سوف يتم التبرع بالمقاعد القابلة للفك للاستفادة بتطوير مشاريع رياضية حول العالم.

وأكد العابد أن استيراد المواد وتقدم سير العمل لم يؤثر عليه الحصار، وقال "استفدنا من تجارب سابقة كثيرة في المجتمع الكروي الدولي هناك زيارات متبادلة وحضور بطولات عديدة في الويفا والفيفا".

وتابع حديثه لوسائل الإعلام من ضمنها موقع beIN SPORTS: "بعد الاتنهاء من ملعب لوسيل، سنحاول لعب 3 مباريات ودية على الأقل بين 2020 و2022".

وختم: "إن شاء الله إلى بطولة مبهرة تمثل كل العرب".

بطولة متقاربة المسافات:

-55 كم هي أطول مسافة بين الاستادات (من ستاد البيت في مدينة الخور إلى ستاد الوكرة)

- 5 كم هي أقصر مسافة بين الاستادات (من ستاد الريان إلى ستاد المدينة التعليمية)