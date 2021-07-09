رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة من قبل beIN SPORTS July 9, 2021 13:11 2:52 دقيقة لا تفوّت متابعة كل حيثيات رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة حصرياً على beIN SPORTS تزامناً مع تبقي 500 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة الخاطر يتحدّث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 2:52 دقيقة رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة 1:34 دقيقة إقبال كثيف على التسجيل في قائمة متطوعي مونديال قطر 1:37 دقيقة منتخب أوغندا يبلغ كأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2021 0:31 دقيقة تغطية خاصة قبل 500 يوم من انطلاق مونديال قطر 0:38 دقيقة الهولندي كايبرس يُدير نهائي "يورو 2020" 1:49 دقيقة راموس يختار سان جيرمان لمواصلة مسيرته المميّزة 0:50 دقيقة الألماني بوليت يحرز المرحلة الثانية عشرة 0:44 دقيقة أتلتيكو مدريد يمدّد عقد مدرّبه سيميوني حتّى 2024 0:34 دقيقة بليشكوفا تضرب موعداً مع بارتي في نهائي "ويمبلدون"